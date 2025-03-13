Віра Фарміга заспівала Червону руту в Нью-Йорку — відео

Віра Фарміга. Фото: instagram.com/verafarmiga

Голлівудська акторка Віра Фарміга продемонструвала свою потужну підтримку українцям. Зірка виконала пісню "Червона рута" разом із гуртом Gogol Bordello.

Відео виступу акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Американська акторка українського походження та її колектив The Yagas виступили на одній сцені із гуртом Gogol Bordello, заснованим емігрантом з України Євгеном Гудзем. Разом зірки заспівали пісню "Червона рута".

Артисти створили нове аранжування відомого хіта українського композитора Володимира Івасюка. Композиція отримала рок-звучання, але при цьому зберегла свою унікальність.

"Для всіх нас, хто пов'язаний з українською культурою з дитинства, ця класична українська пісня 70-х років завжди була і залишається надихаючим струменем повітря. Ця нова і посилена версія є прямим відображенням нашого часу. Нехай вона піднімає настрій", — зазначив Гудзь у підписі до відео.

Як зазначили артисти, виступ став частиною їхньої благодійною колаборації на підтримку України. Фарміга зі своїм колективом та гурт Gogol Bordello запланували ще один концерт 5 квітня у Нью-Йорку.

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