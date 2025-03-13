Віра Фарміга заспівала Червону руту в Нью-Йорку — відео

Зірка Голлівуду Віра Фарміга потужно заспівала "Червону руту"
Голлівудська акторка Віра Фарміга продемонструвала свою потужну підтримку українцям. Зірка виконала пісню "Червона рута" разом із гуртом Gogol Bordello.
Відео виступу акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Віра Фарміга та Gogol Bordello заспівали "Червону руту"
Американська акторка українського походження та її колектив The Yagas виступили на одній сцені із гуртом Gogol Bordello, заснованим емігрантом з України Євгеном Гудзем. Разом зірки заспівали пісню "Червона рута".
Артисти створили нове аранжування відомого хіта українського композитора Володимира Івасюка. Композиція отримала рок-звучання, але при цьому зберегла свою унікальність.
"Для всіх нас, хто пов'язаний з українською культурою з дитинства, ця класична українська пісня 70-х років завжди була і залишається надихаючим струменем повітря. Ця нова і посилена версія є прямим відображенням нашого часу. Нехай вона піднімає настрій", — зазначив Гудзь у підписі до відео.
Як зазначили артисти, виступ став частиною їхньої благодійною колаборації на підтримку України. Фарміга зі своїм колективом та гурт Gogol Bordello запланували ще один концерт 5 квітня у Нью-Йорку.
Нагадаємо, раніше Майкл Дуглас критично висловився в бік Трампа через "союз" з Росією. Також ми писали, що відомий голлівудський режисер хоче отримати громадянство України.
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