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Звезда Голливуда Вера Фармига мощно спела "Червону руту"

13 марта 2025 13:36
Мария Коваленко - Редактор
Вера Фармига спела Червону руту в Нью-Йорке — видео
Вера Фармига. Фото: instagram.com/verafarmiga
Мария Коваленко - Редактор

Голливудская актриса Вера Фармига продемонстрировала свою мощную поддержку украинцам. Звезда исполнила песню "Червона рута" вместе с группой Gogol Bordello.

Видео выступления актриса поделилась на своей странице в Instagram.

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Американская актриса украинского происхождения и ее коллектив The Yagas выступили на одной сцене с группой Gogol Bordello, основанной эмигрантом из Украины Евгением Гудзем. Вместе звезды спели песню "Червона рута".

Артисты создали новую аранжировку известного хита украинского композитора Владимира Ивасюка. Композиция получила рок-звучание, но при этом сохранила свою уникальность.

"Для всех нас, кто связан с украинской культурой с детства, эта классическая украинская песня 70-х годов всегда была и остается вдохновляющей струей воздуха. Эта новая и усиленная версия является прямым отражением нашего времени. Пусть она поднимает настроение", — отметил Гудзь в подписи к видео.

Как отметили артисты, выступление стало частью их благотворительной коллаборации в поддержку Украины. Фармига со своим коллективом и группа Gogol Bordello запланировали еще один концерт 5 апреля в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Майкл Дуглас критически высказался в сторону Трампа из-за "союза" с Россией. Также мы писали, что известный голливудский режиссер хочет получить гражданство Украины.

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