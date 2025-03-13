Великолепная пара от Netflix получит второй сезон — что известно

Сериал "Великолепная пара". Фото: Netflix

Стриминговая компания Netflix продлила сериал "Великолепная пара" на второй сезон. Нашумевший детектив с Николь Кидман и Лиевом Шрайбером стал настоящим хитом в сети.

Как сообщает Variety, команда уже работает над новым сезоном.

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Детективная история о загадочном убийстве на свадьбе сына влиятельных родителей, основанная на романе Элин Гильдербранд, покорила зрителей. Поэтому создатели сериала уже размышляют над тем, чем удивлять поклонников во втором сезоне.

Как стало известно, в основе сюжета будет другая книга писательницы - "Лебединая песня". События в ней разворачиваются в том же месте, но вокруг другой семьи.

"Шеф полиции Эд Капенаш собирается на пенсию. Блондинка Шэрон переживает развод. Но когда летний дом за 22 миллиона долларов покупают таинственные Ричардсоны — как именно они заработали свои деньги? — Эд, Шэрон и все жители поселка оказываются в эпицентре драматических событий. Ричардсоны устраивают роскошные вечеринки, флиртуют с многочисленными местными жителями, кичатся своим богатством, имея не одну, а две яхты, и вселяют несбыточные надежды в каждого, кого они встречают. Когда их дом сгорает дотла, а самый необходимый работник исчезает без вести, весь остров поднимается на ноги",— говорится в описании истории.

Поэтому, скорее всего, во втором сезоне зрители увидят другой актерский состав. Таким образом сериал станет антологией, основанной на книгах Хильдербранд. Зато Кидман точно присоединится к команде сериала, в качестве продюсера.

Ранее мы писали, что соучредитель Netflix передал 2 млн долларов на поддержку Украины. А также стало известно, что Disney отложил премьеру "Белоснежки" на фоне громкого скандала.