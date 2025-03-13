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Disney відклав прем'єру "Білосніжки" на тлі гучних скандалів

13 березня 2025 11:53
Марія Коваленко - Редактор
Білосніжка 2025 — прем'єру казки відклали через скандали
Фільм "Білосніжка". Фото: Disney
Марія Коваленко - Редактор

Компанія Disney була змушена відкласти офіційну прем'єру фільму "Білосніжка", яка вже наступного тижня виходить в український прокат. Навколо нової екранізації відомої казки зіштовхнулася із великою хвилею хейту.

Про це пише Page Six.

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Напередодні світової прем'єри у Голлівуді мала відбутися офіційна презентація фентезійного фільму. Однак компанія Disney прийняла рішення перенести подію та змінити її формат.

Так, цієї суботи стрічку покажуть у кінотеатрі El Capitan у Лос-Анджелесі. А ось гучну презентацію довелося перенести. Як стало відомо, на вівторок запланована закрита вечірка, на які запросять лише знімальну команду, гостей та фотографів, а ось журналістам та представникам ЗМІ вхід заборонено.

Таке рішення компанії довелося прийняти через купу негативу навколо головних акторок Галь Гадот та Рейчел Зеглер.

Акторки Рейчел Зеглер та Галь Гадот - фото
Рейчел Зеглер та Галь Гадот. Фото: Reuters

Ще на початку знімального процесу у соцмережах творців фільму розкритикували за вибір акторок. На думку багатьох глядачів, 23-річна Зеглер не найкраща кандидатура на роль Білосніжки, зокрема через своє колумбійське походження і невідповідність образу героїні казки братів Грімм.

Акторка Рейчел Зеглер - фото
Рейчел Зеглер. Фото: Reuters

У мережі на акторку вилилося багато критики та расистських упереджень через її колір шкіри та зовнішність. Також, на думку деяких коментаторів, Зелгер "пограє" на тлі Галь Гадот у ролі Злої Королеви, яка за сюжетом заздрить красі Білосніжки.

Окрім того, гучний скандал розгорівся після того, як Зелгер підтримала Палестину у конфлікті з Ізраїлем. Це створило неабияку напругу між нею та Гадот, яка є ізраїльтянкою та навіть служила в ізраїльській армії. 39-річна зірка "Диво-жінки" підтримала свою батьківщину та різко висловилася на рахунок тих, хто висловив свою прихильність ХАМАС.

Акторка Галь Гадот - фото
Галь Гадот. Фото: Reuters

В український прокат довгоочікувана казка виходить 20 березня, а в США фільм покажуть з 21 березня.

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