Серіал Жорстокі ігри на Prime Video закривають

Серіал "Жорстокі ігри". Фото: Amazon Prime Video

Стримінговий майданчик Amazon Prime Video вирішив закрити популярний серіал "Жорстокі ігри". Драма була заснована на однойменному фільмі 1999 року.

Про це пише видання Variety.

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Драматичний серіал дебютував на стримінгу у листопаді 2024 року та став телеверсією популярного фільму Роджера Камбла "Жорстокі ігри", який своєю чергою був заснований на романі "Небезпечні зв'язки" П'єра Шодерло де Лакло.

Сюжет серіалу розгортається навколо зведених брата та сестри — Люсьєна та Керолайна, які разом навчаються у коледжі. Вони представники золотої молоді, які звикли маніпулювати іншими. Одного дня Керолайн пропонує Люсьєну звабити доньку вице-президента коледжу, але гра виходить з-під контролю.

Головні ролі виконали Сара Кетрін Гук, Зак Берджесс та Саванна Лі Сміт. Також у серіали взяли участь Сара Сільва, Джон Гарлан Кім, Клер Форлані та Джон Тенні.

Повторити успіх фільму із Сарою Мішель Геллар та Раяном Філіппом телеадаптації не вдалося. Попри великі очікування, рейтинг серед критиків на сайті Rotten Tomatoes склав усього 24%, а на IMDb він має оцінку — 5,5 з 10.

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