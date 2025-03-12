Сериал Жестокие игры на Prime Video закрывают

Prime Video закрывает популярный сериал после первого сезона
Стриминговая площадка Amazon Prime Video решила закрыть популярный сериал "Жестокие игры". Драма была основана на одноименном фильме 1999 года.
Об этом пишет издание Variety.
Prime Video закрывает сериал "Жестокие игры"
Драматический сериал дебютировал на стриминге в ноябре 2024 года и стал телеверсией популярного фильма Роджера Камбла "Жестокие игры", который в свою очередь был основан на романе "Опасные связи" Пьера Шодерло де Лакло.
Сюжет сериала разворачивается вокруг сводных брата и сестры — Люсьена и Кэролайн, которые вместе учатся в колледже. Они представители золотой молодежи, которые привыкли манипулировать другими. Однажды Кэролайн предлагает Люсьену соблазнить дочь вице-президента колледжа, но игра выходит из-под контроля.
Главные роли исполнили Сара Кэтрин Хук, Зак Берджесс и Саванна Ли Смит. Также в сериале приняли участие Сара Сильва, Джон Харлан Ким, Клэр Форлани и Джон Тенни.
Повторить успех фильма с Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом телеадаптации не удалось. Несмотря на большие ожидания, рейтинг среди критиков на сайте Rotten Tomatoes составил всего 24%, а на IMDb он имеет оценку — 5,5 из 10.
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