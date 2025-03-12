Сериал Жестокие игры на Prime Video закрывают

Сериал "Жестокие игры". Фото: Amazon Prime Video

Стриминговая площадка Amazon Prime Video решила закрыть популярный сериал "Жестокие игры". Драма была основана на одноименном фильме 1999 года.

Об этом пишет издание Variety.

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Драматический сериал дебютировал на стриминге в ноябре 2024 года и стал телеверсией популярного фильма Роджера Камбла "Жестокие игры", который в свою очередь был основан на романе "Опасные связи" Пьера Шодерло де Лакло.

Сюжет сериала разворачивается вокруг сводных брата и сестры — Люсьена и Кэролайн, которые вместе учатся в колледже. Они представители золотой молодежи, которые привыкли манипулировать другими. Однажды Кэролайн предлагает Люсьену соблазнить дочь вице-президента колледжа, но игра выходит из-под контроля.

Главные роли исполнили Сара Кэтрин Хук, Зак Берджесс и Саванна Ли Смит. Также в сериале приняли участие Сара Сильва, Джон Харлан Ким, Клэр Форлани и Джон Тенни.

Повторить успех фильма с Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом телеадаптации не удалось. Несмотря на большие ожидания, рейтинг среди критиков на сайте Rotten Tomatoes составил всего 24%, а на IMDb он имеет оценку — 5,5 из 10.

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