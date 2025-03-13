Белоснежка 2025 - премьеру сказки отложили из-за скандалов

Фильм "Белоснежка". Фото: Disney

Компания Disney была вынуждена отложить официальную премьеру фильма "Белоснежка", которая уже на следующей неделе выходит в украинский прокат. Вокруг новой экранизации известной сказки столкнулась с большой волной хейта.

Об этом пишет Page Six.

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Накануне мировой премьеры в Голливуде должна была состояться официальная презентация фэнтезийного фильма. Однако компания Disney приняла решение перенести событие и изменить его формат.

Так, в эту субботу ленту покажут в кинотеатре El Capitan в Лос-Анджелесе. А вот громкую презентацию пришлось перенести. Как стало известно, на вторник запланирована закрытая вечеринка, на которые пригласят только съемочную команду, гостей и фотографов, а вот журналистам и представителям СМИ вход запрещен.

Такое решение компании пришлось принять из-за кучи негатива вокруг главных актрис Галь Гадот и Рэйчел Зеглер.

Рэйчел Зеглер и Галь Гадот. Фото: Reuters

Еще в начале съемочного процесса в соцсетях создателей фильма раскритиковали за выбор актрис. По мнению многих зрителей, 23-летняя Зеглер не лучшая кандидатура на роль Белоснежки, в частности из-за своего колумбийского происхождения и несоответствия образа героини сказки братьев Гримм.

Рэйчел Зеглер. Фото: Reuters

В сети на актрису вылилось много критики и расистских предубеждений из-за ее цвета кожи и внешности. Также, по мнению некоторых комментаторов, Зелгер "поиграет" на фоне Галь Гадот в роли Злой Королевы, которая по сюжету завидует красоте Белоснежки.

Кроме того, громкий скандал разгорелся после того, как Зелгер поддержала Палестину в конфликте с Израилем. Это создало большое напряжение между ней и Гадот, которая является израильтянкой и даже служила в израильской армии. 39-летняя звезда "Чудо-женщины" поддержала свою родину и резко высказалась на счет тех, кто выразил свою приверженность ХАМАС.

Галь Гадот. Фото: Reuters

В украинский прокат долгожданная сказка выходит 20 марта, а в США фильм покажут с 21 марта.

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