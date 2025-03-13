Лучшие украинские комедийные сериалы — что посмотреть вечером онлайн

Сериал "Связь". Фото: Новый канал

После тяжелого рабочего дня хочется провести вечер без лишней суеты. Расслабиться помогут легкие украинские сериалы, которые очаруют харизматичными персонажами и повеселят остроумными шутками.

Новини.LIVE делится своей подборкой.

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Молодая

Главная героиня Оля после измены мужа решает начать новую жизнь. Правда, начинает она ее с вранья, ради новой работы она врет о своем возрасте. Теперь у Оли двойная жизнь - 40-летней мамы подростка, и 26-летней карьеристки.

Связь

В центре сюжета несколько украинских семей, которые разделились из-за полномасштабной войны в Украине. Несмотря на расстояние, они не теряют связь, поддерживают друг друга и попадают в забавные ситуации.

Голова

Студент Антон бьется об заклад с ректором своего университета, что сможет превратить обычное украинское село в современное и продвинутое. Поэтому парень вместе с друзьями отправляется в Антоновку, где будет бороться за место сельского головы.

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