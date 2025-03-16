Украинские фильмы, которые стоит увидеть каждому — Довбуш, Поводырь и другие

Фильм "Довбуш". Фото: кадр из фильма

В последние годы украинский кинематограф стремительно развивается и радует зрителей впечатляющими фильмами. Эти ленты приятно удивляют художественным уровнем, яркой актерской игрой и глубоким содержанием.

Новини.LIVE собрали подборку, которую стоит посмотреть каждому.

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Поводырь (2014)

Историческая драма разворачивается в 30-х годах прошлого века, когда в Украине советская власть устраивала репрессии и Голодомор. Американский инженер Майкл Шемрок погибает при трагических обстоятельствах, а его маленький сын остается один на один в чужой стране. Его спасает слепой бандурист, для которого юноша становится поводырем.

Мои мысли тихие (2019)

Молодой звукорежиссер Вадим переживает сплошные неудачи в личной жизни и карьере. Но однажды парень получает заказ записать звуки закарпатских животных за хорошее вознаграждение и решает, что это его шанс изменить свою жизнь к лучшему. В путешествие с Вадимом решает поехать и его мама.

Стоп-Земля (2021)

Главная героиня — 16 летняя Маша, которая проживает жизнь обычной школьницы. Все свои переживания девушка разделяет со своими друзьями Яной и Сеней. А еще она влюблена в своего одноклассника Сашу и не решается спросить, взаимны ли эти чувства. Глубокая и эмоциональная история, которая по-новому открывает подростковые чувства.

Клондайк (2022)

Фильм, основанный на реальных событиях российско-украинской войны, рассказывает о семье, которая оказалась в эпицентре трагедии с падением самолета МН17 в июле 2014 года в Донецкой области. Планы на счастливое будущее семейной пары, которая ждет первенца, разлетается на обломки вместе со сбитым боингом.

Довбуш (2024)

Историческая драма об одном из самых известных опришковских вожаков Олексе Довбуше. События фильма разворачиваются в Карпатах в начале 18 века, когда польская шляхта прижимает гуцулов. Тогда опрышки во главе с Олексой начинают восстание.

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