Найкращі фільми жахів усіх часів — Екзорцист, Закляття та інші

Фільм "Закляття". Фото: Netflix

Якщо ви хочете полоскотати нерви та отримати дозу адреналіну перед телеекраном, ця добірка точно для вас. Ці фільми вже стали легендами горорів, які тримають глядачів у напрузі до кінця.

Новини.LIVE діляться моторошною п'ятіркою кращих фільмів жахів.

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Екзорцист (1973)

Один із найстрашніших фільмів, який вже став справжньою класикою жанру. Історія про маленьку дівчинку, яка стала одержима дияволом, та екзорциста, який прагне винищити зло, — від такого кров холоне в жилах.

Сяйво (1980)

Екранізація роману короля жахів Стівена Кінга одна з найкращих робіт Стенлі Кубрика. Моторошні коридори готелю "Оверлук" та його дивакуваті мешканці назавжди залишаться у ваші пам'яті.

Інші (2001)

Містична історія із Ніколь Кідман у головній ролі доведе вас до мурах. Сюжет розгортається на Нормандських островах після Другої світової війни у будинку, де мешкає мати з двома дітьми... та ще хтось.

Впусти мене (2008)

Головний герой — 12 річний самотній хлопчик Оскар, який одного дня знайомиться із загадкою дівчинкою Елі. Воне сама гуляє вночі, не боїться морозу і дуже прагне... крові. Стрічку називають однією із найкращих історій про вампірів 21 століття.

Закляття (2013)

Шокуюча історія, заснована на реальних подіях, розповідає про дослідників паранормальних явищ Еда і Лоррейн Воррен. Одна із їхніх справ приводить їх до родини Перрон та ляльки Аннабель.

Нагадаємо, стартувало знімання першого українського горору про зомбі. А також пропонуємо 5 найкращих англійських детективів із заплутаним сюжетом.