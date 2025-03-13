Найкращі фільми жахів усіх часів — Екзорцист, Закляття та інші

5 культових фільмів жахів, після яких не вдасться заснути
Якщо ви хочете полоскотати нерви та отримати дозу адреналіну перед телеекраном, ця добірка точно для вас. Ці фільми вже стали легендами горорів, які тримають глядачів у напрузі до кінця.
Новини.LIVE діляться моторошною п'ятіркою кращих фільмів жахів.
Екзорцист (1973)
Один із найстрашніших фільмів, який вже став справжньою класикою жанру. Історія про маленьку дівчинку, яка стала одержима дияволом, та екзорциста, який прагне винищити зло, — від такого кров холоне в жилах.
Сяйво (1980)
Екранізація роману короля жахів Стівена Кінга одна з найкращих робіт Стенлі Кубрика. Моторошні коридори готелю "Оверлук" та його дивакуваті мешканці назавжди залишаться у ваші пам'яті.
Інші (2001)
Містична історія із Ніколь Кідман у головній ролі доведе вас до мурах. Сюжет розгортається на Нормандських островах після Другої світової війни у будинку, де мешкає мати з двома дітьми... та ще хтось.
Впусти мене (2008)
Головний герой — 12 річний самотній хлопчик Оскар, який одного дня знайомиться із загадкою дівчинкою Елі. Воне сама гуляє вночі, не боїться морозу і дуже прагне... крові. Стрічку називають однією із найкращих історій про вампірів 21 століття.
Закляття (2013)
Шокуюча історія, заснована на реальних подіях, розповідає про дослідників паранормальних явищ Еда і Лоррейн Воррен. Одна із їхніх справ приводить їх до родини Перрон та ляльки Аннабель.
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