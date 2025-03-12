Каховський об'єкт — сюжет і дата виходу першого українського зомбі-фільму

Фільм "Каховський об'єкт". Фото: Film.ua

У Києві розпочалося знімання нового українського зомбі-фільму "Каховський об'єкт". Над створення стрічки працює та ж команда, що зняла гучний горор "Конотопська відьма".

Про початок знімального процесу повідомили у компанії Film.ua.

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Новий горор стане першою національною стрічкою в піджанрі зомбі-муві та продовжить цикл фільмів "Кіногероїні темних часів", який стартував із "Конотопської відьми".

Горор "Каховський об'єкт". Фото: Film.ua

Події фільму розгортаються під час повномасштабної війни в Україні. Після трагедії на Каховській ГЕС загін українських бійців на чолі із військовою з позивним Мара опиняються у таємному радянському бункері, де за часів СРСР проводили експерименти над людьми. Деякі з піддослідних досі залишаються у бункері, але вони більше не люди, а зомбі. Бійцям доведеться дати відсіч "живим мерцям".

Знімання фільму "Каховський об'єкт". Фото: Film.ua

"Головна героїня Мара — це збірний образ українських жінок-військових. Прототипами стали поетеса, волонтерка та бойова медикиня Ярина Чорногуз, бойова медикиня Оксана Струм, пресофіцерка Нава та санітарка інструкторка Мар’яна "Мара" Нечипоренко. Для того, щоб зіграти Мару, актриса Марина Кошкіна пройшла військову підготовку і вчилася поводитися зі зброєю", — розповідають у Film.ua.

Актори фільму "Каховський об'єкт". Фото: Film.ua

Також у фільмі знялися актор-військовий Володимир Ращук, Олександр Яцентюк, Ірина Кудашова та Андрій Жила.

Знімання стрічки відбуватимуться протягом березня та квітня в Києві. А вже восени 2025 року "Каховський об’єкт" вийде в широкий український прокат.

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