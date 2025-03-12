Каховский объект — сюжет и дата выхода первого украинского зомби-фильма

Фильм "Каховский объект". Фото: Film.ua

В Киеве начались съемки нового украинского зомби-фильма "Каховский объект". Над созданием ленты работает та же команда, которая сняла нашумевший хоррор "Конотопская ведьма".

О начале съемочного процесса сообщили в компании Film.ua.

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Новый хоррор станет первой национальной лентой в поджанре зомби-муви и продолжит цикл фильмов "Киногероини темных времен", который стартовал с "Конотопской ведьмы".

Хоррор "Каховский объект". Фото: Film.ua

События фильма разворачиваются во время полномасштабной войны в Украине. После трагедии на Каховской ГЭС отряд украинских бойцов во главе с военной с позывным Мара оказывается в тайном советском бункере, где во времена СССР проводили эксперименты над людьми. Некоторые из подопытных до сих пор остаются в бункере, но они больше не люди, а зомби. Бойцам придется дать отпор "живым мертвецам".

Съемки фильма "Каховский объект". Фото: Film.ua

"Главная героиня Мара — это собирательный образ украинских женщин-военных. Прототипами стали поэтесса, волонтер и боевой медик Ярина Черногуз, боевой медик Оксана Ток, пресофицер Нава и санитарка-инструктор Марьяна "Мара" Нечипоренко. Для того чтобы сыграть Мару, актриса Марина Кошкина прошла военную подготовку и училась обращаться с оружием", — рассказывают в Film.ua.

Актеры фильма "Каховский объект". Фото: Film.ua

Также в фильме снялись актер-военный Владимир Ращук, Александр Яцентюк, Ирина Кудашова и Андрей Жила.

Съемки ленты будут проходить в течение марта и апреля в Киеве. А уже осенью 2025 года "Каховский объект" выйдет в широкий украинский прокат.

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