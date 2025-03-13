Лучшие фильмы ужасов всех времен — Экзорцист, Заклятие и другие

Фильм "Заклятие". Фото: Netflix

Если вы хотите пощекотать нервы и получить дозу адреналина перед телеэкраном, эта подборка точно для вас. Эти фильмы уже стали легендами хорроров, которые держат зрителей в напряжении до конца.

Новини.LIVE делятся жуткой пятеркой лучших фильмов ужасов.

Читайте также:

Экзорцист (1973)

Один из самых страшных фильмов, который уже стал настоящей классикой жанра. История о маленькой девочке, которая стала одержима дьяволом, и экзорциста, который стремится истребить зло, — от такого кровь стынет в жилах.

Сияние (1980)

Экранизация романа короля ужасов Стивена Кинга одна из лучших работ Стэнли Кубрика. Жуткие коридоры отеля "Оверлук" и его странные жители навсегда останутся в вашей памяти.

Другие (2001)

Мистическая история с Николь Кидман в главной роли доведет вас до мурашек. Сюжет разворачивается на Нормандских островах после Второй мировой войны в доме, где живет мать с двумя детьми... и еще кто-то.

Впусти меня (2008)

Главный герой — 12 летний одинокий мальчик Оскар, который однажды знакомится с загадочной девочкой Эли. Она сама гуляет ночью, не боится мороза и очень хочет... крови. Ленту называют одной из лучших историй о вампирах 21 века.

Заклятие (2013)

Шокирующая история, основанная на реальных событиях, рассказывает об исследователях паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен. Одно из их дел приводит их к семье Перрон и кукле Аннабель.

Напомним, стартовали съемки первого украинского хоррора о зомби. А также предлагаем 5 лучших английских детективов с запутанным сюжетом.