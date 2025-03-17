Лучшие фильмы с запутанным сюжетом — что посмотреть вечером

Фильм "Ночные звери". Фото: IMDb

Настоящее удовольствие смотреть фильмы с неожиданными поворотами сюжета, скрытыми смыслами и эмоциональными развязками. А финалы этих фильмов точно не оставят вас равнодушными.

Новини.LIVE делится подборкой лучших фильмов-головоломок.

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Пиджак (2005)

Ветеран войны в Персидском заливе из-за ошибки врачей попадает в психиатрическую больницу для сумасшедших преступников. Там он становится жертвой ужасных экспериментов, которые навсегда меняют его жизнь. Необычный сюжет с элементами путешествий во времени держит в напряжении до последней минуты.

Престиж (2006)

Фильм Кристофера Нолана о соперничестве двух иллюзионистов, которые заходят слишком далеко в своем стремлении быть лучшими. Развязка заставляет пересмотреть все, что вы видели до этого, еще раз — под другим углом.

Ночные звери (2016)

Главная героиня — галеристка Сьюзена получает от своего бывшего мужа Эдварда рукопись его романа. Психологический триллер погружает зрителей в эмоциональное путешествие между реальным миром и жестокими воспоминаниями.

Место (2018)

В центре сюжета загадочный мужчина, который ежедневно сидит за одним и тем столиком в кафе. Каждый раз к нему подсаживается новый гость или гостья, которые имеют особую просьбу. Напряжение в фильме растет с каждой историей, как и количество вопросов от зрителей.

Напомним, мы рассказывали о новом украинском детективе, который поразил зрителей. Также предлагаем 5 атмосферных фильмов по мотивам известных романов.