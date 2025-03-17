Серіал Ключі від правди — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "Ключі від правди". Фото: instagram.com/serialy1plus1

Новий український серіал "Ключі від правди" став справжнім хітом у мережі. Захопливий детективний сюжет та харизматичні українські актори підкорили глядачів.

Новини.LIVE розповідає, чому варто подивитися новинку.

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Сюжет розповідає про молоду слідчу Валерію, брат якої гине за невідомих обставин. Перед смертю чоловіка звинувачують у тяжкому злочині, але його сестра впевнена, що це наклеп. Аби знайти винних у смерті брата, Валерія звільняється з поліції та починає власне розслідування. "Ниточка" приводить слідчу до відомого готелю "Ліберті", де перед смертю зупинявся її брат. Тоді Валерія влаштовується туди на роботу, аби з'ясувати, які таємниці приховують персонал та гості готелю.

Головну роль у серіалі зіграла акторка Антона Хижняк. Також у детективі взяли участь Сергій Стрельніков, Олексій Череватенко, Володимир Гладкий та Андрій Самінін.

Акторський склад "Ключі від правди". Фото: instagram.com/serialy1plus1

Прем'єра серіалу відбулася лише минулого тижня, однак за цей час детектив встиг зібрати купу схвальних відгуків від глядачів. Користувачі мережі діляться своїми враженнями від перегляду

"Мене затягнуло. Гра акторів на вишем рівні. Тепер не можу дочекатися наступних серій".

"Дивитись за динамічною грою акторів — це вже насолода, плюс сюжетна лінія захоплива".

"Класний серіал! Дуже затягує!".

"Все подобається, зібрані найкращі актори. Чекаю наступних серій з нетерпінням".

Перші серії серіалу вже доступні для перегляду на YouTube. Очікується, що в детективі буде 24 серії.

Антоніна Хижняк у серіалі "Ключі від правди". Фото: instagram.com/serialy1plus1

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