Сериал Ключи от правды - сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "Ключи от правды". Фото: instagram.com/serialy1plus1

Новый украинский сериал "Ключи от правды" стал настоящим хитом в сети. Увлекательный детективный сюжет и харизматичные украинские актеры покорили зрителей.

Новини.LIVE рассказывает, почему стоит посмотреть новинку.

Читайте также:

О чем сериал "Ключи от правды"

Сюжет рассказывает о молодой следовательнице Валерии, брат которой погибает при неизвестных обстоятельствах. Перед смертью мужчину обвиняют в тяжком преступлении, но его сестра уверена, что это клевета. Чтобы найти виновных в смерти брата, Валерия увольняется из полиции и начинает собственное расследование. "Ниточка" приводит следователя в известный отель "Либерти", где перед смертью останавливался ее брат. Тогда Валерия устраивается туда на работу, чтобы выяснить, какие тайны скрывают персонал и гости отеля.

Главную роль в сериале сыграла актриса Антона Хижняк. Также в детективе приняли участие Сергей Стрельников, Алексей Череватенко, Владимир Гладкий и Андрей Саминин.

Актерский состав "Ключи от правды". Фото: instagram.com/serialy1plus1

Премьера сериала состоялась лишь на прошлой неделе, однако за это время детектив успел собрать кучу положительных отзывов от зрителей. Пользователи сети делятся своими впечатлениями от просмотра

"Меня затянуло. Игра актеров на высшем уровне. Теперь не могу дождаться следующих серий".

"Смотреть за динамичной игрой актеров — это уже наслаждение, плюс сюжетная линия увлекательная".

"Классный сериал! Очень затягивает!".

"Все нравится, собраны лучшие актеры. Жду следующих серий с нетерпением".

Первые серии сериала уже доступны для просмотра на YouTube. Ожидается, что в детективе будет 24 серии.

Антонина Хижняк в сериале "Ключи от правды". Фото: instagram.com/serialy1plus1

Ранее мы рассказывали, что зрители в восторге от украинского сериала "Парочка следователей". Также мы делились 5 впечатляющих украинских фильмов, которые стоит увидеть каждому.