Найкращі екранізації — що подивитися за мотивами відомих книг

"Великий Гетсбі". Фото: кадр з фільму

Відчувається особлива магія, коли улюблені книжкові сюжети оживають на великому екрані у кіно. Екранізації змушують нас по-новому подивитися на вже знайомих персонажів та історії.

Новини.LIVE зібрали п'ятірку найатмосферніших стрічок за мотивами популярних книг.

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Код да Вінчі (2006)

Книга Дена Брауна стала справжньою сенсацією, яка полонила читачів своїм містичним і загадковим сюжетом. А майстерна екранізація із Томом Генксом у ролі професора Ленгдона зробила фільм культовим.

Читець (2008)

Драма була знята за однойменним романом-бестселером письменника Бернхарда Шлінка. Головний герой — 15-річний Майк, який закохується у двічі старшу жінку Ханну. Раптово вона зникає з його життя на багато років, але одного разу юнак знову зустрічає кохану. Але Ханну звинувачують у тяжкому злочині, який стався за часи її роботи наглядачкою в концтаборі.

Їсти, молитися, кохати (2010)

Романтична мелодрама за однойменним романом Елізабет Ґілберт надихнула тисячі жінок на кардинальні зміни у житті. Вона розповідає про жінку на ім'я Ліз, яка вирушає у невідоме у пошуках себе.

Великий Гетсбі (2013)

Роман Френсіса Скота Фіцджеральда свого часу не отримав визнання, але у 50-х роках минулого століття став справжнім хітом. А одна з найкращих його екранізації з Леонардо Ді Капріо, Тобі Магуайром та Керрі Малліган ніби подарувала глядачам справжню можливість зазирнути у життя таємничого містера Гетсбі.

На Західному фронті без змін (2022)

Один із найпопулярніших та найпроникливіших романів Еріха Марії Ремарка, як війна може руйнувати людей. У центрі сюжету юнак на ім'я Пауль, який разом зі своїми однокласниками, вирушає на фронт у Першу світову війну. Екранізація Едварда Берґера має чотири номінації на "Оскар".

Раніше ми ділилися добіркою культових фільмів жахів, від яких неможливо заснути. А також розповідали про зірок, які покинули Голлівуд через невиліковні хвороби.