Найкращі екранізації — що подивитися за мотивами відомих книг

5 атмосферних фільмів за мотивами відомих книг
Відчувається особлива магія, коли улюблені книжкові сюжети оживають на великому екрані у кіно. Екранізації змушують нас по-новому подивитися на вже знайомих персонажів та історії.
Новини.LIVE зібрали п'ятірку найатмосферніших стрічок за мотивами популярних книг.
Код да Вінчі (2006)
Книга Дена Брауна стала справжньою сенсацією, яка полонила читачів своїм містичним і загадковим сюжетом. А майстерна екранізація із Томом Генксом у ролі професора Ленгдона зробила фільм культовим.
Читець (2008)
Драма була знята за однойменним романом-бестселером письменника Бернхарда Шлінка. Головний герой — 15-річний Майк, який закохується у двічі старшу жінку Ханну. Раптово вона зникає з його життя на багато років, але одного разу юнак знову зустрічає кохану. Але Ханну звинувачують у тяжкому злочині, який стався за часи її роботи наглядачкою в концтаборі.
Їсти, молитися, кохати (2010)
Романтична мелодрама за однойменним романом Елізабет Ґілберт надихнула тисячі жінок на кардинальні зміни у житті. Вона розповідає про жінку на ім'я Ліз, яка вирушає у невідоме у пошуках себе.
Великий Гетсбі (2013)
Роман Френсіса Скота Фіцджеральда свого часу не отримав визнання, але у 50-х роках минулого століття став справжнім хітом. А одна з найкращих його екранізації з Леонардо Ді Капріо, Тобі Магуайром та Керрі Малліган ніби подарувала глядачам справжню можливість зазирнути у життя таємничого містера Гетсбі.
На Західному фронті без змін (2022)
Один із найпопулярніших та найпроникливіших романів Еріха Марії Ремарка, як війна може руйнувати людей. У центрі сюжету юнак на ім'я Пауль, який разом зі своїми однокласниками, вирушає на фронт у Першу світову війну. Екранізація Едварда Берґера має чотири номінації на "Оскар".
Раніше ми ділилися добіркою культових фільмів жахів, від яких неможливо заснути. А також розповідали про зірок, які покинули Голлівуд через невиліковні хвороби.
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