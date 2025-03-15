Зірки Голлівуду з невиліковними хворобами — як вони живуть зараз

Американська акторка Сельма Блер. Фото: Reuters

Глядачі звикли бачити зірок Голлівуду у всій красі, але навіть найуспішніші знаменитості стикаються з важкими випробуваннями. Деякі з відомих акторів змушені були попрощатися із кар'єрою через серйозні діагнози.

Новини.LIVE розповідає про чотирьох зірко Голлівуду, які пішли з кіно через свою хворобу.

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Майкл Джей Фокс

Зірці культової франшизи "Назад у майбутнє" пророкували успішну акторську кар'єру в Голлівуді, однак 1991 року в нього діагностували хворобу Паркінсона. Хвороба підкосила 30-річного Фокса і тривалий час він зловживав алкоголем, але на щастя, отримав підтримку та подолав алкоголізм.

Майкл Джей Фокс. Фото: instagram.com/realmikejfox

1998 року актор вирішив присвятити себе вивченню хвороби та заснував власний фонд, який займається допомогою хворим на Паркінсона та займається науковими дослідженнями.

У січні 2025 року знаменитість отримав Президентську медаль Свободи від Джо Байдена за свій вклад у дослідження хвороби Паркінсона.

Джо Байден та Майкл Джей Фокс. Фото: instagram.com/realmikejfox

Зараз Фокс займається озвучуванням фільмів та іноді з'являється в епізодичних ролях у кіно. Через свій діагноз актору важко рухатися, тож він пересувається у кріслі колісному.

Сельма Блер

Американська акторка прославилася своїми ролями у фільмах "Жорстокі ігри", "Білявка у законі" та "Хеллбой". Але кар'єра в Голлівуді зруйнувалася через важкий діагноз.

Сельма Блер. Фото: instagram.com/selmablair

2018 року Сельма зізналася, що в неї діагностували розсіяний склероз, який вірогідно протікав непомітно протягом 15 років. Через рік в акторки також виявили спастичну дисфонію, яка вплинула на її голосові зв'язки.

Через хворобу Блер пересувається за допомогою тростини, а також має пса-поводиря. І хоча акторка не знімається у великому кіно, вона часто з'являється на світських заходах, на обкладинках відомого глянцю та веде благодійну діяльність. 2022 року акторка навіть взяла участь у американському шоу "Танці з зірками".

Сельма Блер зі своїм собакою. Фото: instagram.com/selmablair

Крістіна Епплгейт

Багаторазова номінантка премій "Еммі" та "Золотий глобус" також має діагноз розсіяний склероз. Акторка запам'яталася глядачам своїми ролями у серіалах "Одружені... та з дітьми", "Хто така Саманта?" та "Друзі". Також на рахунку Епплгейт багато ролей у повнометражному кіно.

Крістіна Епплгейт. Фото: instagram.com/mayabrenner

2008 року в акторки діагностували рак грудей, через що їй довелося зробити подвійну мастектомію. А 2021 року Епплгейт зізналася, що хвора на розсіяний склероз. За два роки зірка прийняла рішення покинути Голлівуд через погане самопочуття.

Зараз акторка рідко з'являється на світських подіях та пересувається із тростиною. Окрім того, Крістіна веде свій подкаст разом із акторкою Джеймі-Лінн Сіглер.

Брюс Вілліс

Одним із секс-символів Голлівуду Брюс Вілліс зміг побудувати приголомшливу кар'єру у кіно. І, можливо, глядачі б могли побачити ще десятки ролей "міцного горішка", якби не хвороба.

Брюс Вілліс. Фото: Wikipedia

2023 року 67-річному актору поставили діагноз лобово-скронева деменція. Перші симптоми почали з'являтися в Вілліса ще 2022 року у вигляді труднощів із вимовою, тоді лікарі припустили, що це афазія, але за рік поставили точний діагноз. Після цього зірка Голлівуду офіційно завершив своє кар'єру.

Зараз Вілліс веде закритий спосіб життя та не з'являється на публіці. Як діляться його рідні, хвороба сильно не прогресує і актор перебуває у стабільному стані.

Брюс Вілліс зі своєю донькою. Фото: instagram.com/buuski

Раніше ми писали, що на фронті загинув відомий український продюсер. Також пішов з життя зірка "Гаррі Поттера" та "Доктора Хто".