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Інсайдер розсекретив стосунки Джей Ло з колишньою Бена Аффлека

14 березня 2025 17:27
Марія Коваленко - Редактор
Дженніфер Лопес підтримує зв'язок з колишньою Бена Аффлека — фото
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Марія Коваленко - Редактор

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес важко переживала розлучення з актором Беном Аффлеком. Але на стосунки з його колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Гарнер, це не вплинуло.

Інсайдер розповів People, чи спілкуються знаменитості.

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Після розставання з Джей Ло Аффлек сильно зблизився зі своєю колишньою Гарнер. А нещодавно актора та його ексдружину заскочили за обіймами під час гри у пейнтбол на дні народження сина.

Акторка Дженніфер Гарнер - фото
Дженніфер Гарнер. Фото: instagram.com/jennifer.garner

І хоча Лопес зачепив цей інцидент, на її спілкування з Гарнер він не вплинув. За словами інсайдера, колишні дружини Аффлека спілкуються між собою та підтримують дружні стосунки.

"Дженніфер Гарнер звертається до Дженніфер Лопес щодо своїх дітей. Дженніфер Лопес спілкується з Дженніфер Гарнер про своїх дітей. Вони подруги. Вони дійсно знайшли чудову жіночу систему підтримки та спілкування", — каже джерело.

Акторка Дженніфер Лопес - фото
Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

За словами інсайдерів, у ЗМІ та соцмережах люди намагаються "зіштовхнути двох жінок", але в цьому немає жодного сенсу. Попри особисті драми з Аффлеком, зірки підтримують одна одну.

Нагадаємо, що бойфренд Дженніфер Гарнер різко відреагував на її зближення з колишнім. Також ми писали, акторка Анна Саліванчук поділилася подробицями розлучення.

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