Дженніфер Гарнер на межі розриву з бойфрендом через Бена Аффлека

Дженніфер Гарнер. Фото: instagram.com/jennifer.garner

Американська зірка Дженніфер Гарнер серйозно посварилася зі своїм бойфрендом, Джоном Міллером, через актора Бена Аффлека. Обранець акторки розлютився через її обійми з колишнім.

Про це виданню Page Six розповіли інсайдери.

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Після того, як папараці заскочили Аффлека та Гарнера в обіймах одне одного на дні народження їхнього сина Семюля, у мереже поповзли чутки про возз'єднання колишнього подружжя.

Звичайно, кадри із коханою обурили і Міллера. І хоча між Гарнер та Аффлеком немає романтичних стосунків, на думку бойфренда акторки, вони перетинають межу і таким чином зневажають його.

"Джон завжди підтримував батьківські стосунки Бена та Джен, але вважає, що Бен перетнув межу. Він знає, що між Джен і Беном нічого не відбувається, але він не вважає, що ці фотографії мають допустимий вигляд, і відчуває, що це неповага до їхніх стосунків", — розповів інсайдер.

Тож обранцю акторки не залишилося нічого окрім того, як поставити своїй коханій ультиматум. Міллер заявив, що піде від Гарнер, якщо подібні випадки будуть траплятися знову.

"Він не хоче бачити нічого подібного знову, інакше у нього не буде іншого вибору, окрім як піти геть", — додав інсайдер.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес також негативно відреагувала на зближення Бена Аффлека з колишньою. Також ми писали, що Селена Гомес напідпитку осоромилася на дні народження нареченого.