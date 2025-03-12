Дженнифер Гарнер на грани разрыва с бойфрендом из-за Бена Аффлека

Дженнифер Гарнер. Фото: instagram.com/jennifer.garner

Американская звезда Дженнифер Гарнер серьезно поссорилась со своим бойфрендом, Джоном Миллером, из-за актера Бена Аффлека. Избранник актрисы разозлился из-за ее объятий с бывшим.

Об этом изданию Page Six рассказали инсайдеры.

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После того, как папарацци застали Аффлека и Гарнера в объятиях друг друга на дне рождения их сына Сэмюля, в сеть поползли слухи о воссоединении бывших супругов.

Конечно, кадры с любимой возмутили и Миллера. И хотя между Гарнер и Аффлеком нет романтических отношений, по мнению бойфренда актрисы, они пересекают черту и таким образом презирают его.

"Джон всегда поддерживал родительские отношения Бена и Джен, но считает, что Бен пересек черту. Он знает, что между Джен и Беном ничего не происходит, но он не считает, что эти фотографии выглядят допустимо, и чувствует, что это неуважение к их отношениям", — рассказал инсайдер.

Поэтому избраннику актрисы не осталось ничего кроме того, как поставить своей возлюбленной ультиматум. Миллер заявил, что уйдет от Гарнер, если подобные случаи будут случаться снова.

"Он не хочет видеть ничего подобного снова, иначе у него не будет другого выбора, кроме как уйти", — добавил инсайдер.

Напомним, что Дженнифер Лопес также негативно отреагировала на сближение Бена Аффлека с бывшей. Также мы писали, что Селена Гомес навеселе осоромилась на дне рождения жениха.