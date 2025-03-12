П'яна Селена Гомес нарвалася на хейт — відео

Селена Гомес. Фото: Reuters

Американська акторка та співачка Селена Гомес нарвалася на критику від шанувальників. Зірка перебрала з алкоголем на дні народженні свого нареченого, продюсера Бенні Бланко.

Відео із знаменитістю напідпитку завірусилося у TikTok.

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У суботу, 8 березня, наречений акторки відсвяткував свій 37-й день народження. З нагоди свята музикант влаштував гучну вечірку у стилі американського випускного, на які розважався із Селеною та їхніми друзями.

Після вечірки у мережі з'явилося відео, на якому 32-річна Гомес ледь тримається на ногах в обіймах нареченого. Вочевидь, зірка перебрала із алкогольними напоями.

Поведінка Селени викликала хвилю обурення у соцмережах. Фанати нагадали зірці, що їй взагалі не можна вживати алкоголь на тлі її хвороби.

Як відомо, Гомес страждає на системний червоний вовчак — рідкісне автоімунне захворювання, яке може мати серйозні наслідки. Ба більше, 2017 року через загострення хвороби Селені знадобилася трансплантація нирки, донором якої стала її подруга Франсія Райса.

Це вже не вперше, коли знаменитість зловживає алкоголем. Шанувальники вважають, що Бланко може негативно впливати на спосіб життя Гомес та побоюються, що така поведінка зірки може привести до серйозних наслідків.

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