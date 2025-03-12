Пьяная Селена Гомес нарвалась на хейт — видео

Селена Гомес. Фото: Reuters

Американская актриса и певица Селена Гомес нарвалась на критику от поклонников. Звезда перебрала с алкоголем на дне рождении своего жениха, продюсера Бенни Бланко.

Видео со знаменитостью навеселе завирусилось в TikTok.

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В субботу, 8 марта, жених актрисы отпраздновал свой 37-й день рождения. По случаю праздника музыкант устроил шумную вечеринку в стиле американского выпускного, на которые развлекался с Селеной и их друзьями.

После вечеринки в сети появилось видео, на котором 32-летняя Гомес едва держится на ногах в объятиях жениха. Очевидно, звезда перебрала с алкогольными напитками.

Поведение Селены вызвало волну возмущения в соцсетях. Фанаты напомнили звезде, что ей вообще нельзя употреблять алкоголь на фоне ее болезни.

Как известно, Гомес страдает системной красной волчанкой - редкое аутоиммунное заболевание, которое может иметь серьезные последствия. Более того, в 2017 году из-за обострения болезни Селене понадобилась трансплантация почки, донором которой стала ее подруга Франсия Райса.

Это уже не первый раз, когда знаменитость злоупотребляет алкоголем. Поклонники считают, что Бланко может негативно влиять на образ жизни Гомес и опасаются, что такое поведение звезды может привести к серьезным последствиям.

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