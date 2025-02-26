Селена Гомес вразила новою фігурою — як їй вдалося скинути вагу

Акторка та співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Відома американська співачка та акторка Селена Гомес вразила новою фігурою на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США 2025 року. Частина шанувальників звинуватило зірку "Емілії Перес" в тому, що вона схудла за допомогою "Оземпіку" та інших препаратів.

Про це пише The International News.

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Як схудла Селена Гомес

Причиною різкого схуднення Селени є її стан здоров'я. Наречений зірки Бенні Бланко розповів, що ліки від її захворювання вовчак у поєднанні з проблемами зі шлунком, призвели до змін у вазі її тіла.

В листопада 2024 року колишня Джастіна Бібера повідомила шанувальникам про те, що страждає від СЕБО (надлишковий бактеріальний ріст у тонкому кишечнику — Ред.) та її часто нудить. Симптоми такого захворювання включають здуття живота, біль та відчуття недоїдання.

На церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США 2025 року Гомес отримала нагороду у номінації "Видатне виконання ансамблю у комедійному серіалі" серіалу "Вбивства в одній будівлі".

Схудла Селена Гомес. Фото: Reuters

Раніше ми писали, що зірка "Пліткарки" зіграє в одному серіалі зі своїм чоловіком. А також зірка "Коли ти вийдеш заміж" розсекретив стать майбутнього первістка.