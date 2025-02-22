Павло Текучев стане батьком — актор розсекретив стать майбутньої дитини

Павло Текучев з дружиною. Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

Зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" Павло Текучев та його дружина Ангеліна зовсім скоро вперше стануть батьками. Акторське подружжя влаштувало гендер-паті, аби дізнатися стать майбутнього малюка.

Щасливими сімейними кадрами родина поділилася в Instagram.

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Розділити важливу мить актор та його дружина вирішили з рідними та друзями. Напочатку свята Павло та Ангеліна запропонували гостям зробити свої припущення, хто з'явиться у пари — хлопчик чи дівчинка.

Подружжя у присутності гостей луснули велику повітряну кулю, яка була наповнена маленькими кульками та кофеті блакитного кольору. Це свідчить про те, що у Павла та Ангеліни народиться син.

"Момент істини! Більше жодних таємниць", — підписало відео подружжя.

У коментарях майбутніх батьків привітали колеги та шанувальники, які побажали їм щасливого сімейного життя та здоров'я малюку.

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