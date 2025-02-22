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Звезда "Когда ты выйдешь замуж" рассекретил пол будущего ребенка

22 февраля 2025 12:07
Мария Коваленко - Редактор
Павел Текучев станет отцом — актер рассекретил пол будущего ребенка
Павел Текучев с женой. Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev
Мария Коваленко - Редактор

Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Павел Текучев и его жена Ангелина совсем скоро впервые станут родителями. Актерские супруги устроили гендер-пати, чтобы узнать пол будущего малыша.

Счастливыми семейными кадрами семья поделилась в Instagram.

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Разделить важный момент актер и его жена решили с родными и друзьями. В начале праздника Павел и Ангелина предложили гостям сделать свои предположения, кто появится у пары — мальчик или девочка.

Супруги в присутствии гостей лопнули большой воздушный шар, который был наполнен маленькими шариками и кофетти голубого цвета. Это свидетельствует о том, что у Павла и Ангелины родится сын.

"Момент истины! Больше никаких тайн", — подписали видео супруги.

В комментариях будущих родителей поздравили коллеги и поклонники, которые пожелали им счастливой семейной жизни и здоровья малышу.

Напомним, известный украинский режиссер Екатерина Горностай впервые стала мамой. А также мы писали, что Ольга Сумская рассказала о дочери, которая живет в РФ.

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