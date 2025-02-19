Ольга Сумська висловилася про доньку, яка живе у Москві — подробиці

Ольга Сумська та її донька Антоніна Паперна. Фото: instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська висловилася про свою старшу доньку Антоніну Паперну, яка під час повномасштабної війни разом із чоловіком-росіянином та дітьми залишилася в РФ. Вибір дочки вплинув і на кар'єру її зіркової мами.

Про це зірка розповіла під час YouTube-шоу "Смачно та душевно з Разміком".

Читайте також:

Сумська поплатилася за рішення доньки жити в РФ

Під час повномасштабної війни Паперна не лише обрала жити у Москві, а й заняла мовчазну позицію. Акторка жодним чином не коментує події в Україні.

За таке рішення доньки Сумській доводиться отримувати чимало хейту та гнівних коментарів на свою адресу. Ба більше, на кар'єру акторки у кіно також вплинув сімейний скандал. Як розповіла зірка, її стали рідше запрошувати на кастинги через позицію її дочки.

"Нещодавно я спілкувалася з колегою, дуже відомий наш актор, і я думаю, чомусь не так часто сьогодні запрошують кастинг-директори в кіно, як раніше. Мені цей актор каже: "Я почув від одного з кастинг-директорів таку фразу, що поки Ольга Сумська не пояснить своє ставлення до цієї ситуації з донькою, поки не висловиться з цього приводу, її ніхто не буде запрошувати на кастинг". Просто спонукають. Як я, як мати, маю ставитись до цієї ганьби, до цих людей, які щось мені пропонують?" — висловилася акторка.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна. Фото: instagram.com/olgasumska

Попри все Сумська продовжує спілкуватися із донькою та зазначає, що та також переживає важкий період. За словами акторки, Антоніна не могла вчинити інакше, тож як мати, вона підтримує її.

"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Вона там перебуває більше 13 років вже, вона заміжня жінка, в неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері — усвідомлювати це і бути безпорадною абсолютно. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, тільки любити. Я її підтримую, як ніхто інший. Я маю на це повне право. Вона мій первісток, моя доця", — сказала Сумська.

Раніше ми писали, що український фільм про війну в Україні отримав премію BAFTA. Також Netflix втрапив у скандал через героїню-росіянку у тизері четвертого сезону "Бріджертонів".