Ольга Сумская высказалась о дочери, которая живет в Москве - подробности

Ольга Сумская и ее дочь Антонина Паперная. Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о своей старшей дочери Антонине Паперной, которая во время полномасштабной войны вместе с мужем-россиянином и детьми осталась в РФ. Выбор дочери повлиял и на карьеру ее звездной мамы.

Об этом звезда рассказала во время YouTube-шоу "Вкусно и душевно с Размиком".

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Во время полномасштабной войны Паперная не только выбрала жить в Москве но и заняла молчаливую позицию. Актриса никоим образом не комментирует события в Украине.

За такое решение дочери Сумской приходится получать немало хейта и гневных комментариев в свой адрес. Более того, на карьеру актрисы в кино также повлиял семейный скандал. Как рассказала звезда, ее стали реже приглашать на кастинги из-за позиции ее дочери.

"Недавно я общалась с коллегой, очень известный наш актер, и я думаю, почему-то не так часто сегодня приглашают кастинг-директора в кино, как раньше. Мне этот актер говорит: "Я услышал от одного из кастинг-директоров такую фразу, что пока Ольга Сумская не объяснит свое отношение к этой ситуации с дочкой, пока не выскажется по этому поводу, ее никто не будет приглашать на кастинг". Просто побуждают. Как я как мать должна относиться к этому позору, к этим людям, которые что-то мне предлагают? " — высказалась актриса.

Ольга Сумская и Антонина Паперная. Фото: instagram.com/olgasumska

Несмотря на все Сумская продолжает общаться с дочерью и отмечает, что та также переживает тяжелый период. По словам актрисы, Антонина не могла поступить иначе, поэтому как мать, она поддерживает ее.

"Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Она там находится более 13 лет уже, она замужняя женщина, у нее двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери - осознавать это и быть беспомощной абсолютно. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Я ее поддерживаю, как никто другой. Я имею на это полное право. Она мой первенец, моя дочь", — сказала Сумская.

Ранее мы писали, что украинский фильм о войне в Украине получил премию BAFTA. Также Netflix попал в скандал из-за героини-россиянки в тизере четвертого сезона "Бриджертонов".