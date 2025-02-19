Дом Николь Кидман ограбили — что известно

Николь Кидман. Фото: instagram.com/nicolekidman

Голливудская актриса Николь Кидман и ее муж, музыкант Кит Урбан, стали жертвами грабителя. В их особняк в Лос-Анджелесе ворвался неизвестный мужчина.

Об этом сообщило издание TMZ.

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В минувшие выходные дом звездной пары в Беверли-Хилз стоимостью в 4,7 млн долларов стал целью злоумышленника.

Как сообщил журналистам инсайдер в правоохранительных органах, грабитель разбил окно в роскошном особняке Кидман, чтобы проникнуть внутрь.

Дом Николь Кидман и Кита Урбана. Фото: SplashNews.com

На момент ограбления актрисы и ее мужа не было дома. Однако в доме находился один из сотрудников супругов, который напугал грабителя.

Пока злоумышленника не задержали и неизвестно, удалось ли ему украсть что-то из звездного особняка. Правоохранители продолжают проводить расследование.

Напомним, известную корейскую актрису нашли мертвой в собственном доме. Также мы писали, что Джонни Депп вернется к "Пиратам Карибского моря" после громкого скандала.