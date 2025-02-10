Мітинг у Києві проти харасменту — Олеся Жураківська підтримала акцію протесту

Олеся Жураківська. Фото: скриншот

Українська акторка Олеся Жураківська підтримала мітинг проти харасменту у театрах та навчальних закладах, який відбувся у Києві. Зірка разом з іншими учасниками закликала зупинити домагання у театральній та кіноіндустрії.

Своєю думкою знаменитість поділилася в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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Біля стін Молодого театру та КМДА зібралися десятки протестувальників, які вимагають відповідальності для усіх причетних до домагань у театрах та творчих навчальних установах.

Жураківська також прийшла на мітинг та закликала не залишатися осторонь цієї важливої теми. Як сказала акторка в коментарі нашому кореспонденту, система у закладах освіти та театрах України вже давно потребує серйозних змін.

"Я думаю, що це результат довгого накопичення, тому що система хвора в цілому. Це стосується і навчальних закладів — там прізвище не лише Білоуса, там прізвище Льва Сомова, Висоцького, Балабана. Це говорить про тотальну хворобу, це треба лікувати", — висловилася Жураківська.

За словами акторки, вона шкодує про те, що її покоління свого часу не змогло подолати цю проблему.

"Дуже соромно, що ми, старшенькі, не передали здорову екосистему молодшим. Але, дивлячись на ту кількість людей, які були сьогодні, думаю, що в нас є надія на те, щоб оздоровити наше середовище і працювати в повазі та творити мистецтво без насильства", — сказала зірка.

Зазначимо, що на тлі гучного скандалу Андрія Білоуса відсторонили від роботи у Молодому театрі, де він працював художнім керівником.

Також ми писали про те, що випускниця КНУКіМ звинуватила Михайла Поплавського у домаганнях.