Митинг в Киеве против харассмента — Олеся Жураковская поддержала акцию протеста

Олеся Жураковская. Фото: скриншот

Украинская актриса Олеся Жураковская поддержала митинг против харассмента в театрах и учебных заведениях, который состоялся в Киеве. Звезда вместе с другими участниками призвала остановить домогательства в театральной и киноиндустрии.

Своим мнением знаменитость поделилась в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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У стен Молодого театра и КГГА собрались десятки протестующих, которые требуют ответственности для всех причастных к домогательствам в театрах и творческих учебных учреждениях.

Жураковская также пришла на митинг и призвала не оставаться в стороне от этой важной темы. Как сказала актриса в комментарии нашему корреспонденту, система в учебных заведениях и театрах Украины уже давно нуждается в серьезных изменениях.

"Я думаю, что это результат долгого накопления, потому что система больна в целом. Это касается и учебных заведений — там фамилия не только Билоуса, там фамилия Льва Сомова, Высоцкого, Балабана. Это говорит о тотальной болезни, это надо лечить", — высказалась Жураковская.

По словам актрисы, она сожалеет о том, что ее поколение в свое время не смогло преодолеть эту проблему

"Очень стыдно, что мы, старшенькие, не передали здоровую экосистему младшим. Но, глядя на то количество людей, которые были сегодня, думаю, что у нас есть надежда на то, чтобы оздоровить нашу среду и работать в уважении и творить искусство без насилия", — сказала звезда.

Отметим, что на фоне громкого скандала Андрея Белоуса отстранили от работы в Молодом театре, где он работал художественным руководителем.

Также мы писали о том, что выпускница КНУКиИ обвинила Михаила Поплавского в домогательствах.