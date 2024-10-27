Селена Гомес відсвяткувала Гелловін з коханим — фото

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Американська співачка Селена Гомес та її бойфренд Бенні Бланко перевтілилися в героїв фентезі Тіма Бартона "Аліса в країні чудес". Пара підготувала костюми для вечірки напередодні Гелловіну.

Фото артситка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Образ Селени Гомес на Гелловін

На опублікованих кадрах Селена та Бенні позують у костюмах Аліси та Божевільного Капелюшника з "Аліса в країні чудес" під час вечірки на честь Гелловіну.

Виконавиця постала у світлій перуці та чорній пов'язці в образі Аліси. Гомес вдягла сіру фатинову сукню з відкритими плечима та напівпрозорою спідницею. Зірка доповнила свій образ чорно-білими підборами, білими шкарпетками та яскравим макіяжем із червоними губами. Вона тримала за руки Бенні Бланко у стильному образі Божевільного Капелюшника.

Бенні був у яскраво-помаранчевій перуці, світло-коричневому фраку, зеленому жилеті, темно-синій сорочці в горошок та з культовим аксесуаром Божевільного Капелюшника — бронзовим капелюхом з рожевою стрічкою.

"Все цікавіше і цікавіше..." — підписала спільні з коханим фото зірка.

Нагадаємо, Селена Гомес представила новий сезон популярного серіалу. А також зірка стала новою співачкою-мільярдеркою.