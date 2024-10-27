Селена Гомес отпраздновала Хэллоуин с любимым — фото

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Американская певица Селена Гомес и ее бойфренд Бенни Бланко перевоплотились в героев фэнтези Тима Бартона "Алиса в стране чудес". Пара подготовила костюмы для вечеринки накануне Хэллоуина.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Образ Селены Гомес на Хэллоуин

На опубликованных кадрах Селена и Бенни позируют в костюмах Алисы и Безумного Шляпника из "Алиса в стране чудес" во время вечеринки в честь Хэллоуина.

Исполнительница предстала в светлом парике и черной повязке в образе Алисы. Гомес надела серое фатиновое платье с открытыми плечами и полупрозрачной юбкой. Звезда дополнила свой образ черно-белыми каблуками, белыми носками и ярким макияжем с красными губами. Она держала за руки Бенни Бланко в стильном образе Безумного Шляпника.

Бенни был в ярко-оранжевом парике, светло-коричневом фраке, зеленом жилете, темно-синей рубашке в горошек и с культовым аксессуаром Безумного Шляпника — бронзовой шляпой с розовой лентой.

"Все интереснее и интереснее..." — подписала общие с любимым фото звезда.

Напомним, Селена Гомес представила новый сезон популярного сериала. А также звезда стала новой певицей-миллиардершей.