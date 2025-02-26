Селена Гомес поразила новой фигурой — как ей удалось сбросить вес

Актриса и певица Селена Гомес. Фото: Reuters

Известная американская певица и актриса Селена Гомес поразила новой фигурой на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США 2025 года. Часть поклонников обвинило звезду "Эмилии Перес" в том, что она похудела с помощью "Оземпика" и других препаратов.

Об этом пишет The International News.

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Причина резкого похудения Селены — состояние ее здоровья. Жених звезды Бенни Бланко рассказал, что лекарства от ее заболевания, волчанки, в сочетании с проблемами с желудком привели к изменениям в весе.

В ноябре 2024 года бывшая Джастина Бибера сообщила поклонникам о том, что страдает от СЭБО (избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике. — Ред.) и ее часто тошнит. Симптомы такого заболевания включают вздутие живота, боль и чувство недоедания.

На церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США 2025 года Гомес получила награду в номинации "Выдающееся исполнение ансамбля в комедийном сериале" сериала "Убийства в одном здании".

Похудевшая Селена Гомес. Фото: Reuters

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