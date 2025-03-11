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Зірка "Гаррі Поттера" створила свою сторінку на OnlyFans

11 березня 2025 14:41
Марія Коваленко - Редактор
Джессі Кейв з Гаррі Поттера створила акаунт на OnlyFans — відео
Джессі Кейв. Фото: instagram.com/jessiecave
Марія Коваленко - Редактор

Американська акторка Джессі Кейв, відома за роллю Лаванди Браун у серії фільмів про Гаррі Поттера, знайшла для себе новий вид заробітку. Знаменитість створила акаунт на платформі  для дорослих OnlyFans, де користувачі продають свій відвертий контент за донати.

Про це акторка розповіла в своєму Instagram.

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37-річна зірка здивувала своїх шанувальників несподіваним рішенням. У відеозверненні до підписників Джессі заявила, що відтепер хоче заробляти на своїх відео на OnlyFans.

Щоправда, демонструвати за донати акторка планує не свої принади, а волосся. Кейв має довгі та густі пасма, які вважає своєю "родзинкою". Акторка впевнена, що знайдеться чимало людей, яким цікаво буде спостерігати за її контентом.

"Я запускаю OnlyFans віяло для волосся. Це ніша навіть для мене.
Приєднуйся до мене в цій дивній новій подорожі", — написала Джессі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JeSsIe CaVE (@jessiecave)

Джессі наголосила, що не готова роздягатися на камеру, але, можливо, буде знімати свої ролики у спідній білизні. У планах акторки демонструвати поціновувачам свій догляд за волоссям, нові зачіски та ASMR-відео.

Нагадаємо, Наталка Денисенко приголомшила відвертими фото без одягу. Також Аманда Сейфрід натякнула на сиквел горору "Тіло Дженніфер".

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