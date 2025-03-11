Джессі Кейв з Гаррі Поттера створила акаунт на OnlyFans — відео

Джессі Кейв. Фото: instagram.com/jessiecave

Американська акторка Джессі Кейв, відома за роллю Лаванди Браун у серії фільмів про Гаррі Поттера, знайшла для себе новий вид заробітку. Знаменитість створила акаунт на платформі для дорослих OnlyFans, де користувачі продають свій відвертий контент за донати.

Про це акторка розповіла в своєму Instagram.

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37-річна зірка здивувала своїх шанувальників несподіваним рішенням. У відеозверненні до підписників Джессі заявила, що відтепер хоче заробляти на своїх відео на OnlyFans.

Щоправда, демонструвати за донати акторка планує не свої принади, а волосся. Кейв має довгі та густі пасма, які вважає своєю "родзинкою". Акторка впевнена, що знайдеться чимало людей, яким цікаво буде спостерігати за її контентом.

"Я запускаю OnlyFans віяло для волосся. Це ніша навіть для мене.

Приєднуйся до мене в цій дивній новій подорожі", — написала Джессі.

Джессі наголосила, що не готова роздягатися на камеру, але, можливо, буде знімати свої ролики у спідній білизні. У планах акторки демонструвати поціновувачам свій догляд за волоссям, нові зачіски та ASMR-відео.

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