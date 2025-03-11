Джесси Кейв из Гарри Поттера создала аккаунт на OnlyFans — видео

Джесси Кейв. Фото: instagram.com/jessiecave

Американская актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, нашла для себя новый вид заработка. Знаменитость создала аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans, где пользователи продают свой откровенный контент за донаты.

Об этом актриса рассказала в своем Instagram.

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37-летняя звезда удивила своих поклонников неожиданным решением. В видеообращении к подписчикам Джесси заявила, что отныне хочет зарабатывать на своих видео на OnlyFans.

Правда, демонстрировать за донаты актриса планирует не свои прелести, а волосы. Кейв имеет длинные и густые пряди, которые считает своей "изюминкой". Актриса уверена, что найдется немало людей, которым интересно будет наблюдать за ее контентом.

"Я запускаю OnlyFans веер для волос. Это ниша даже для меня.

Присоединяйся ко мне в этом удивительном новом путешествии", — написала Джесси.

Джесси отметила, что не готова раздеваться на камеру, но, возможно, будет снимать свои ролики в нижнем белье. В планах актрисы демонстрировать ценителям свой уход за волосами, новые прически и ASMR-видео.

Напомним, Наталка Денисенко ошеломила откровенными фото без одежды. Также Аманда Сейфрид намекнула на сиквел хоррора "Тело Дженнифер".