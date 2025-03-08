Серіал про Гаррі Поттера на HBO — хто зіграє професорку Макґонеґел

Фільм "Меню". Фото: IMDb

Телекомпанія HBO, схоже, визначилася із головною претенденткою на роль Мінерви Макґонеґел у новому серіалі про Гаррі Поттера. Професорку на екрані може втілити британська акторка Джанет Мактір.

Про це пише Deadline.

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Як повідомляють інсайдери, зірка вже веде переговори із каналом про свою участь у проєкті. Номінантка на премію "Оскар" із великою вірогідністю отримає роль у новій адаптації історії про хлопчика, який вижив.

Поки що у HBO ані підтверджують, ані спростовують чутки про участю Мактір у серіалі. Компанія прагне зберегти якомога більше інформації від глядачів до початку знімань.

"Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і спекуляцій. Оскільки ми знаходимося на етапі препродакшну, ми будемо підтверджувати деталі лише тоді, коли завершимо угоди", — кажуть представники телеканалу.

Акторка Джанет Макгір. Фото: IMDb

Наразі вже відомо, що роль директора Ґоґрвартсу Альбуса Дамблдора дісталася актору Джону Літгоу. А головним претендентом на роль професора Снейпа є Паапа Ессьєду.

Раніше писали про те, що на роль професорки Макґонеґел претендують дві інші акторки — Шерон Горґан та Рейчел Вайз.

Нагадаємо, на Netflix продовжив на другий сезон популярний серіал з Кейт Гадсон. А також ми писали, що Олександра Рудинський різко висловився про росіянина у фільмі "Анора".