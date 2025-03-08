Серіал про Гаррі Поттера на HBO — хто зіграє професорку Макґонеґел

Зірка "Меню" може стати Макґонеґел у серіалі про Гаррі Поттера
Телекомпанія HBO, схоже, визначилася із головною претенденткою на роль Мінерви Макґонеґел у новому серіалі про Гаррі Поттера. Професорку на екрані може втілити британська акторка Джанет Мактір.
Про це пише Deadline.
Джанет Мактір може зіграти Мінерву Макґонеґел
Як повідомляють інсайдери, зірка вже веде переговори із каналом про свою участь у проєкті. Номінантка на премію "Оскар" із великою вірогідністю отримає роль у новій адаптації історії про хлопчика, який вижив.
Поки що у HBO ані підтверджують, ані спростовують чутки про участю Мактір у серіалі. Компанія прагне зберегти якомога більше інформації від глядачів до початку знімань.
"Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і спекуляцій. Оскільки ми знаходимося на етапі препродакшну, ми будемо підтверджувати деталі лише тоді, коли завершимо угоди", — кажуть представники телеканалу.
Наразі вже відомо, що роль директора Ґоґрвартсу Альбуса Дамблдора дісталася актору Джону Літгоу. А головним претендентом на роль професора Снейпа є Паапа Ессьєду.
Раніше писали про те, що на роль професорки Макґонеґел претендують дві інші акторки — Шерон Горґан та Рейчел Вайз.
Нагадаємо, на Netflix продовжив на другий сезон популярний серіал з Кейт Гадсон. А також ми писали, що Олександра Рудинський різко висловився про росіянина у фільмі "Анора".
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