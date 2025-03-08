Сериал о Гарри Поттере на HBO — кто сыграет профессора Макгонегел

Джанет Макгир. Фото: IMDb

Телекомпания HBO, похоже, определилась с главной претенденткой на роль Минервы Макгонегел в новом сериале о Гарри Поттере. Профессора на экране может воплотить британская актриса Джанет Мактир.

Об этом пишет Deadline.

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Как сообщают инсайдеры, звезда уже ведет переговоры с каналом о своем участии в проекте. Номинантка на премию "Оскар" с большой вероятностью получит роль в новой адаптации истории о мальчике, который выжил.

Пока что в HBO ни подтверждают, ни опровергают слухи об участии Мактир в сериале. Компания стремится сохранить как можно больше информации от зрителей до начала съемок.

"Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы находимся на этапе препродакшна, мы будем подтверждать детали только тогда, когда завершим сделки", — говорят представители телеканала.

Актриса Джанет Макгир. Фото: IMDb

Сейчас уже известно, что роль директора Хогрвартса Альбуса Дамблдора досталась актеру Джону Литгоу. А главным претендентом на роль профессора Снейпа является Паапа Эссьеду.

Ранее писали о том, что на роль профессора Макгонегел претендуют две другие актрисы — Шэрон Хорган и Рэйчел Уайз.

Напомним, на Netflix продлил на второй сезон популярный сериал с Кейт Хадсон. А также мы писали, что Александра Рудинский резко высказался о россиянине в фильме "Анора".