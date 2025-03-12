Анна Саліванчук розповіла про стосунки з колишнім-нардепом — відео

Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася новими подробицями розлучення із нардепом Олександром Божковим. Пара була у шлюбі вісім років.

Про стосунки із колишнім акторка розповіла блогеру Ніколасу Кармі.

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Акторка зустрілася із блогером під час прогулянки Львовом. Карма запитав у Саліванчук скільки коштує її образ, зокрема поцікавився вартістю коштовних прикрас від бренду Van Cleef. У відповідь зірка зізналася, що отримала їх у подарунок від свого колишнього чоловіка.

Своєю чергою блогер поцікавився у акторки, чи підтримують вони із ексчоловіком дружні стосунки. Як зізналася Саліванчук, вони із Божковим розлучилися не на позитивній ноті.

"Ми розлучилися вже. Не класно розійшлися. Ми не підтримуємо стосунки", — сказала акторка.

Нагадаємо, Анна Саліванчук та експродюсер, а нині народний депутат, Олександр Божков прожили у шлюбі вісім років та мають двох спільних синів — Гліба та Микиту. У травні 2023 року стало відомо про розлучення пари, однак офіційно цю новину акторка підтвердила лише напочатку 2024.

Анна Саліванчук та Олександр божков з синами. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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