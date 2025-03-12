Анна Саливанчук рассказала об отношениях с бывшим-нардепом — видео

Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась новыми подробностями развода с нардепом Александром Божковым. Пара была в браке восемь лет.

Об отношениях с бывшим актриса рассказала блогеру Николасу Карме.

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Актриса встретилась с блогером во время прогулки по Львову. Карма спросил у Саливанчук сколько стоит ее образ, в частности поинтересовался стоимостью драгоценных украшений от бренда Van Cleef. В ответ звезда призналась, что получила их в подарок от своего бывшего мужа.

В свою очередь блогер поинтересовался у актрисы, поддерживают ли они с экс-супругом дружеские отношения. Как призналась Саливанчук, они с Божковым расстались не на позитивной ноте.

"Мы расстались уже. Не классно разошлись. Мы не поддерживаем отношения", — сказала актриса.

Напомним, Анна Саливанчук и экс-продюсер, а ныне народный депутат, Александр Божков прожили в браке восемь лет и имеют двух общих сыновей — Глеба и Никиту. В мае 2023 года стало известно о разводе пары, однако официально эту новость актриса подтвердила только в начале 2024-го.

Анна Саливанчук и Александр Божков с сыновьями. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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