Дженнифер Лопес поддерживает связь с бывшей Бена Аффлека — фото

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес тяжело переживала развод с актером Беном Аффлеком. Но на отношения с его бывшей женой, актрисой Дженнифер Гарнер, это не повлияло.

Инсайдер рассказал People, общаются ли знаменитости.

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После расставания с Джей Ло Аффлек сильно сблизился со своей бывшей Гарнер. А недавно актера и его экс-супругу застали за объятиями во время игры в пейнтбол на дне рождения сына.

Дженнифер Гарнер. Фото: instagram.com/jennifer.garner

И хотя Лопес зацепил этот инцидент, на ее общение с Гарнер он не повлиял. По словам инсайдера, бывшие жены Аффлека общаются между собой и поддерживают дружеские отношения.

"Дженнифер Гарнер обращается к Дженнифер Лопес касательно своих детях. Дженнифер Лопес общается с Дженнифер Гарнер о своих детях. Они подруги. Они действительно нашли замечательную женскую систему поддержки и общения", — говорит источник.

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

По словам инсайдеров, в СМИ и соцсетях люди пытаются "столкнуть двух женщин", но в этом нет никакого смысла. Несмотря на личные драмы с Аффлеком, звезды поддерживают друг друга.

Напомним, что бойфренд Дженнифер Гарнер резко отреагировал на ее сближение с бывшим. Также мы писали, актриса Анна Саливанчук поделилась подробностями развода.