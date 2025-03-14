Юрій Кірпік загинув на фронті — фото

Юрій Кірпік. Фото: facebook.com/nsju.org

На фронті загинув відомий український продюсер Юрій Кірпік. Він працював над такими проєктами як "Зважені та щасливі", "Ранок з Україною" та "Будиночок на щастя".

Трагічну звістку про загибель продюсера повідомив його колега Олександр Биков у Facebook.

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Про те, що життя продюсера обірвалося на передовій стало відомо 13 березня 2025 року. Новина про загибель Юрій стала для телеспільности справжнім ударом.

"Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи", — поділився спогадами про товариша Биков.

Продюсер Юрій Кірпік. Фото: facebook/Olexo Gladushevskyy

Колеги продюсера висловили свої співчуття родині загиблого та поділилися теплими спогадами про нього.

"Ми разом працювали, разом переживали радісні й не дуже моменти в роботі. Ти був крутим продюсером із сильним, нехай і непростим характером. Дякую тобі за все. Спочивай з миром. Світла пам'ять", — написала колега Кірпіка Анастасія Грабар.

Раніше стало відомо, що пішов з життя зірка "Гаррі Поттера" та "Доктора Хто". Також ми писали, що зірка "Рятувальників Малібу" скоїла самогубство.