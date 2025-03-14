Юрій Кірпік загинув на фронті — фото

На фронті загинув відомий український продюсер
На фронті загинув відомий український продюсер Юрій Кірпік. Він працював над такими проєктами як "Зважені та щасливі", "Ранок з Україною" та "Будиночок на щастя".
Трагічну звістку про загибель продюсера повідомив його колега Олександр Биков у Facebook.
Загинув Юрій Кірпік
Про те, що життя продюсера обірвалося на передовій стало відомо 13 березня 2025 року. Новина про загибель Юрій стала для телеспільности справжнім ударом.
"Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи", — поділився спогадами про товариша Биков.
Колеги продюсера висловили свої співчуття родині загиблого та поділилися теплими спогадами про нього.
"Ми разом працювали, разом переживали радісні й не дуже моменти в роботі. Ти був крутим продюсером із сильним, нехай і непростим характером. Дякую тобі за все. Спочивай з миром. Світла пам'ять", — написала колега Кірпіка Анастасія Грабар.
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