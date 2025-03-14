Юрий Кирпик погиб на фронте - фото

Юрий Кирпик. Фото: facebook.com/nsju.org

На фронте погиб известный украинский продюсер Юрий Кирпик. Он работал над такими проектами как "Взвешенные и счастливые", "Утро с Украиной" и "Домик на счастье"

Трагическое известие о гибели продюсера сообщил его коллега Александр Быков в Facebook.

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О том, что жизнь продюсера оборвалась на передовой стало известно 13 марта 2025 года. Новость о гибели Юрий стала для телесообщества настоящим ударом.

"Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена",— поделился воспоминаниями о товарище Быков.

Продюсер Юрий Кирпик. Фото: facebook/Olexo Gladushevskyy

Коллеги продюсера выразили свои соболезнования семье погибшего и поделились теплыми воспоминаниями о нем.

"Мы вместе работали, вместе переживали радостные и не очень моменты в работе. Ты был крутым продюсером с сильным, пусть и непростым характером. Спасибо тебе за все. Покойся с миром. Светлая память",— написала коллега Кирпика Анастасия Грабарь.

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