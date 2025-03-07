Памела Бах вкоротила собі віку — подробиці

Памела Бах. Фото: Wikipedia

Американська акторка Памела Бах-Гассельгофф наклала на себе руки. Зірку культового серіалу "Рятувальники Малібу" знайшли мертвою у власному будинку.

Про це повідомило видання TMZ.

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Як повідомила слідство, 62-річну акторку знайшли мертвою її рідні. Знаменитість тривалий час не виходила на зв'язок, тож близькі приїхали перевірити, чи все гаразд.

Тіло Памели знайшли із вогнепальною раною в голові. Поліція встановила, що зірка застрелилася. Передсмертної записки поруч з акторкою не знайшли, тож, що саме стало причиною самогубства, невідомо.

Памела Бах-Гассельгофф. Фото: instagram.com/pamelabachhasselhoff

На смерті акторки відреагував її колишній чоловік Девід Гассельгофф. Актор звернувся до суспільства із проханням не турбувати родину Памели у це й тяжкий час.

"Наша родина глибоко засмучена нещодавньою смертю Памели. Ми вдячні за вилив любові та підтримки в цей тяжкий час, але ми люб'язно просимо усамітнитися, коли ми сумуємо та переживаємо цей складний час", — сказав Гассельгофф.

Акторка прославилася завдяки участі у серіалах "Весела компанія", "Молоді та нахабні" та роллю Кей у серіалі "Рятувальники Малібу".

Раніше стало відомо, що оскароносного актора Джина Гекмана та його дружину знайшли мертвими. Також у 39-річному віці померла зірка серіалу "Пліткарка".