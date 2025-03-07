Памела Бах совершила самоубийство — подробности

Памела Бах. Фото: Википедия

Американская актриса Памела Бах-Гассельхофф покончила с собой. Звезду культового сериала "Спасатели Малибу" нашли мертвой в собственном доме.

Об этом сообщило издание TMZ.

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Как сообщило следствие, 62-летнюю актрису нашли мертвой ее родные. Знаменитость долгое время не выходила на связь, поэтому близкие приехали проверить, все ли в порядке.

Тело Памелы нашли с огнестрельной раной в голове. Полиция установила, что звезда застрелилась. Предсмертной записки рядом с актрисой не нашли, поэтому, что именно стало причиной самоубийства неизвестно.

Памела Бах-Гассельхофф. Фото: instagram.com/pamelabachhasselhoff

На смерти актрисы отреагировал ее бывший муж Дэвид Хассельхофф. Актер обратился к обществу с просьбой не беспокоить семью Памелы в это тяжелое время.

"Наша семья глубоко опечалена недавней смертью Памелы. Мы благодарны за излияние любви и поддержки в это тяжелое время, но мы любезно просим уединиться, когда мы скорбим и переживаем это сложное время", — сказал Хассельхофф.

Актриса прославилась благодаря участию в сериалах "Веселая компания", "Молодые и наглые" и ролью Кей в сериале "Спасатели Малибу".

Ранее стало известно, что оскароносного актера Джина Гекмана и его жену нашли мертвыми. Также в 39-летнем возрасте умерла звезда сериала "Сплетница".