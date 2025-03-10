Саймон Фішер-Беккер помер — що відомо, фото

Саймон Фішер-Беккер. Фото: facebook.com/simon.fisherbecker

Британський актор Саймон Фішер-Беккер пішов із життя. Зірки серіалу "Доктор Хто" та фільму "Гаррі Поттер" не стало на 63-му році життя.

Трагічною звісткою поділився чоловік актора Тоні на його сторінці в Facebook.

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Актор помер у неділю, 9 березня. Розголошувати причину смерті 63-річного Фішер-Беккера його чоловік поки що не став.

"Всім привіт. Це Тоні, чоловік Саймона. У мене дуже сумні новини. Сьогодні (9 березня. — Ред.) о 2:50 Саймон помер. Я залишу цей акаунт відкритим на деякий час. На цей час я не впевнений, чи буду писати знову. Дякую вам", — написав у дописі обранець актора.

Актор Саймон Фішер-Беккер. Фото: facebook.com/simon.fisherbecker

Новину про смерть Фішер-Беккера представникам ЗМІ також підтвердила його агент Кім Баррі.

"Я втратила не тільки клієнта в особі Саймона Фішера-Беккера, а й близького друга, з яким ми дружили 15 років. Я ніколи не забуду той телефонний дзвінок, який я йому зробила, коли йому запропонували роль Доріума Малдовара в "Докторі Хто". Він дуже допоміг мені, був добрим, люб'язним і цікавився всіма. Мої співчуття його чоловікові Тоні, братові, племінникам, племінницям та іншим близьким, а також його легіону шанувальників", — сказала агентка.

Саймон Фішер-Беккер запам'ятався глядачам ролями Товстого монаха у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь", а у серіалі "Доктор Хто" втілив чорноторговця Доріума Малдовара. Загалом актор знявся у 16 фільмах та серіалах, а також писав книги та був оратором.

Саймон Фішер-Беккер у ролі Доріума Малдовара. Фото: кадр з серіалу

Нагадаємо, стала відома причина смерті Джина Гекмана та його дружини. Також зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Бах скоїла самогубство.