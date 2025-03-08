Джин Гекман та Бетсі Аракава померли — стала відома причина смерті

Джин Гекман. Фото: Reuters

Судмедексперти визначили точну причину загадкової смерті оскароносного актора Джина Гекмана та його дружини, піаністки Бетсі Аракави. Тіла подружжя знайшли в їхньому будинку 26 лютого.

Видання The New York Times повідомило, що насправді актор та його дружина померли із різницею у тиждень.

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Причина смерті Джина Гекмана та Бетсі Аракави

Як встановило слідство, піаністка пішла з життя першою. За даними слідства, Аракава пішла з життя ще 11 лютого. У цей день піаністка в останній раз виходила на зв'язко та її бачили на людях. Причиною смерті 65-річної піаністки став хантавірус — вірусна хвороба, яка поширюється через екскременти гризунів. Тіло жінки знайшли у ванній кімнаті.

95-річний Гекман, як вважають, помер 18 лютого внаслідок зупинки серця — його кардіостимулятор припинив роботу у цей день. Актор мав прогресуючу хворобу Альцгеймера, тож не міг самостійно дбати про себе. Розтин показав, що протягом певного часу Гексман не вживав їжу.

Саме через свою хворобу, актор вірогідно міг не здогадуватися про смерть дружини, тіло якої було в іншій кімнаті. Самого Гекмана знайшли мертвим у коридорі.

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