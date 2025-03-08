Даша Малахова зізналася, що в неї діагностували рак — фото

Даша Малахова. Фото: instagram.com/dashamalakhova

Українська акторка та телеведуча Даша Малахова вперше зізналася, що має онкологічне захворювання. Розкривати подробиць про свою хворобу зірка не стала.

Про свій діагноз акторка повідомила у дописі в Facebook.

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47-річна знаменитість зізналася, що має онкологічне захворювання, коли вітала свою акторку та журналістку Яніну Соколову із днем народження.

Малахова поділилася спільними рисами зі своєю давньою подругою та відмітила, що як і Соколової, в неї діагностували рак. Щоправда, ділитися подробицями свого захворювання акторка не стала. Тож невідомо, чи недуг вже минув.

"Для мене з цього весняного збору почнеться ціла серія зборів, які ви будете бачити все більше і більше в моїй стрічці. Скоріш за все щодня. І кожен збір буде через історію жінки. Пані на фото (Яніну Соколову. — Ред.) я знаю дуже давно, мабуть років з 20, Боже які ми вже давні, дівчинко. І стільки було за ці роки. І рак в нас обох, і війна, і телебачення, і театр. І діти народились, і кохання, і заміжжя, і розставання, і саме життя. Ти одна з найсильніших людей, які все одно вміють залишатись дуже жіночною у всіх своїх проявах, ти дуже щира і дуже чесна", — написала Малахова.

Допис Даші Малахової. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що зірка "Рятувальників Малібу" скоїла самогубство у власному будинку. А також дружина Алека Болдвіна розповіла про тяжку депресію в актора після смерті Галини Гатчінс.