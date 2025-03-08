Даша Малахова призналась, что у нее диагностировали рак — фото

Даша Малахова. Фото: instagram.com/dashamalakhova

Украинская актриса и телеведущая Даша Малахова впервые призналась, что имеет онкологическое заболевание. Раскрывать подробностей о своей болезни звезда не стала.

О своем диагнозе актриса сообщила в заметке в Facebook.

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47-летняя знаменитость призналась, что имеет онкологическое заболевание, когда поздравляла свою актрису и журналистку Янину Соколову с днем рождения.

Малахова поделилась общими чертами со своей давней подругой и отметила, что как и Соколовой, у нее диагностировали рак. Правда, делиться подробностями своего заболевания актриса не стала. Поэтому неизвестно, прошел ли недуг уже.

"Для меня с этого весеннего сбора начнется целая серия сборов, которые вы будете видеть все больше и больше в моей ленте. Скорее всего ежедневно. И каждый сбор будет через историю женщины. Даму на фото (Янину Соколову. — Ред.) я знаю очень давно, наверное лет с 20, Боже какие мы уже давние, девочка. И столько было за эти годы. И рак у нас обоих, и война, и телевидение, и театр. И дети родились, и любовь, и замужество, и расставание, и сама жизнь. Ты одна из самых сильных людей, которые все равно умеют оставаться очень женственной во всех своих проявлениях, ты очень искренняя и очень честная", — написала Малахова.

Сообщение Даши Малаховой. Фото: скриншот

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