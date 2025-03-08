Джин Гекман и Бетси Аракава умерли - стала известна причина смерти

Джин Хэкман. Фото: Reuters

Судмедэксперты определили точную причину загадочной смерти оскароносного актера Джина Хэкмана и его жены, пианистки Бетси Аракавы. Тела супругов нашли в их доме 26 февраля.

Издание The New York Times сообщило, что на самом деле актер и его жена умерли с разницей в неделю.

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Причина смерти Джина Хэкмана и Бетси Аракавы

Как установило следствие, пианистка ушла из жизни первой. По данным следствия, Аракава ушла из жизни еще 11 февраля. В этот день пианистка в последний раз выходила на связь и ее видели на людях. Причиной смерти 65-летней пианистки стал хантавирус - вирусная болезнь, которая распространяется через экскременты грызунов. Тело женщины нашли в ванной комнате.

95-летний Хэкман, как полагают, умер 18 февраля в результате остановки сердца — его кардиостимулятор прекратил работу в этот день. Актер имел прогрессирующую болезнь Альцгеймера, поэтому не мог самостоятельно заботиться о себе. Вскрытие показало, что в течение определенного времени Гексман не употреблял пищу.

Именно из-за своей болезни, актер вероятно мог не догадываться о смерти жены, тело которой было в другой комнате. Самого Хэкмана нашли мертвым в коридоре.

Напомним, стало известно, что звезда "Спасателей Малибу" Памела Бах совершила самоубийство. Также мы писали, что Даша Малахова впервые рассказала о диагностированном раке.